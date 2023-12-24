قالت النائبة الأيرلندية كلير دالي إن الغرب يدفع أوكرانيا نحو تسوية مع روسيا جوهرها غير مناسب لأوكرانيا.

وأشارت كلير إلى أن خيانة الغرب لحليفتهم أوكرانيا التي دفعوها دفعا نحو هذه الحرب، قد بدأت.

وكتبت كلير عبر منصة "إكس": "مر عامان على الحرب في أوكرانيا، ومؤخرا بدأت الخيانة الغربية بالبروز والآن بعد مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص دون سبب وجيه، ستضطر أوكرانيا إلى قبول ظروف أسوأ بكثير مما كانت عليه في أبريل 2022، عندما حثها أصدقاؤها في الناتو على مواصلة القتال"

وأضافت:" لن تجد المجد في القبور".

وفي ذات السياق، قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الأزمة الأوكرانية المستمرة يجب حلها عبر الوسائل السياسية.

وكشف أندريه سيبيغا نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي عن ست دول في الاتحاد الأوروبي لم تنضم إلى إعلان الضمانات الأمنية لكييف.

وتؤكد موسكو استعدادها للتفاوض على شروطها وانطلاقا من الواقع الجديد على الأرض، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق كافة أهدافها بغض النظر عن الدعم الغربي من عدمه، وتحذر كييف ورعاتها باستمرار من أنهم كلما ماطلوا في التفاوض، خسروا.

المصدر: تاس