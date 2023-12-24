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خبير أمريكي يقارن قوة روسيا مع قوة بريطانيا وألمانيا معا في حال نشوب حرب

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خبير أمريكي يقارن قوة روسيا مع قوة بريطانيا وألمانيا معا في حال نشوب حرب
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قال البروفيسور جون ميرشايمر في جامعة شيكاغو، إن القوات الألمانية والبريطانية ستعجز عن مواجهة الجيش الروسي في حال نشوب الحرب.

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وأضاف شايمر في مقابلة مع قناة Judging Freedom عبر اليوتيوب، أن الجيش الروسي قوي ويعمل على زيادة قدراته. والجنود الروس مدربون ومسلحون بشكل جيد.

وأشار إلى أنه على عكس روسيا، استنفدت ألمانيا وبريطانيا احتياطاتهما من الأسلحة والذخيرة في أوكرانيا.

وأضاف أن تعداد الجيش البريطاني منخفض للغاية، ويضم عددا أقل من الجنود مما كان عليه خلال حرب الاستقلال الأمريكية في القرن الثامن عشر.

وخلص ميرشايمر إلى أن "الجيش الألماني كالجيش البريطاني في حال يرثى لها واحتياطي أسلحته آخذ في النفاد".

المصدر: نوفوستي

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