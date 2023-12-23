الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 620 عسكريا وإسقاط 36 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 620 قتيلا وجريحا، وإسقاط 36 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف بلغت خسائر العدو 15 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 150 جنديا.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 11 هجوما وبلغت خسائر العدو 200 فرد وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وأربع دبابات واحدة منها Leopard-2 ألمانية، ومدرعة "برادلي" أمريكية.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وتم القضاء على 65 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور زابوروجيه وتم القضاء على 90 عسكريا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 100 عسكري وتم تدمير مدافع غربية.

إسقاط 6 صواريخ HIMARS أمريكية وUragan سوفيتية.

إسقاط 36 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية