"واشنطن بوست": القوات الأوكرانية تعاني نقصا في الذخيرة وتلغي بعض هجماتها

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير المخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من الصمود في مواقعها.

وأشار تقرير الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إلى معاناة الجنود الأوكرانيين من نقص في قذائف المدفعية على خط المواجهة مؤخرا، مما دفع بعض الوحدات العسكرية إلى التخلي عن الهجمات المخطط لها ما أثار مخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من الصمود في مواقعها.

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ويؤكد التقرير أن "نقص الذخيرة يزيد من قلق كييف ووضع قواتها في القتال في وقت تتأخر فيه المساعدات الأمريكية والأوروبية".

ونقلت الصحيفة عن عسكري من لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات الأوكرانية، أن قوات المدفعية الأوكرانية على محور زابوروجيه "يتلقون عددا محدودا من القذائف"، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني "متعب للغاية" لكنه "لا يزال متحفزا.. لكن لا يمكنك الفوز في الحرب بالتحفيز وحده.. الأمر يزداد سوءا.. إلى متى يمكننا الصمود؟ من الصعب القول، لكن لا يمكن أن يكون الأمر طويلا. الجميع يعي هذا".

بالمقابل تنقل الصحيفة عن مصادر في الجيش الأوكراني بأنه" لم يلاحظ أي مؤشرات على أن روسيا تواجه نقصا مماثلا في قذائف المدفعية". بل على العكس من ذلك فإن موسكو "تمكنت من التغلب على العقوبات الغربية الصارمة وضوابط التصدير وكثفت إنتاج الأسلحة مرة أخرى".

المصدر: نوفوستي