اعتقال مسؤول في وزراة الدفاع الأوكرانية حاول اختلاس حوالي 40 مليون دولار

أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه تم اعتقال رئيس إحدى المديريات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لمحاولته اختلاس حوالي 40 مليون دولار.

وقال جهاز الأمن في بيان نشرته على قناته في "تلغرام" إنه "تمت بالتعاون مع وزير الدفاع الأوكراني وبمساعدته، تصفية مخطط فساد لشراء ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بحوالي 1.5 مليار هريفنيا (حوالي 40 مليون دولار)".

وأوضح أنه "نتيجة لإجراءات معقدة، تم اعتقال رئيس إحدى المديريات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع في كييف. وهو متورط في الصفقة".

ووفقا لما توصلت إليه التحقيقات وقّع المسؤول في نهاية عام 2022 اتفاقية بشأن توريد الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، لم يتم تنفيذها لاحقا.

وبعد أن أبرم الجانب الأوكراني عقدا أكثر ربحية لاستيراد نفس الدفعة من الذخيرة، تدخل المدعى عليه في الإجراء وأعاد الاتفاق القديم غير المربح، للحصول على "حصته" وهي مبلغ 40 مليون دولار من خلال شركة وسيطة.

وبحسب ما أفاد به جهاز الأمن الأوكراني تم كف يد المشتبه به عن مهامه الرسمية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

المصدر: نوفوستي