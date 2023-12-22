انتقد نشطاء في حركة حقوق الإنسان الألمانية من منظمة VADAR توسيع العقوبات لتشمل طرود رأس السنة الجديدة القادمة من الاتحاد الروسي

وطالبت المنظمة في بيان نشرته في "تليغرام" أعضاء البوندستاغ بتقديم رد قانوني على تصرفات موظفي الجمارك..

وقالت المنظمة: "في المجتمع الديمقراطي لا توجد، ولا يمكن أن تكون هناك مسؤولية جماعية على أساس اللغة أو الجنسية أو العرق".

وناشد أعضاء VADAR البوندستاغ مطالبة وزارة العدل والداخلية الفيدرالية بالتحقق وتقديم تقييم قانوني لإجراءات الجمارك. وأبدوا دهشتهم من دوافع انتهاك حقوق مواطنين ألمان ملتزمين بالقانون بسبب الخصومة مع قيادة دولة هم ليسوا مواطنيها.

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وبحسب المنظمة، تقوم بعض مكاتب الجمرك “بحماسة خاصة” بمصادرة أغراض شخصية مرسلة كهدايا.

في وقت سابق، نشرت الجمارك الألمانية تعميما يحظر استيراد الهدايا من روسيا، مؤكدة أن هذه الطرود قد يتم احتجازها أو مصادرتها.

تم إنشاء المنظمة في يونيو 2022 على يد مجموعة من الساسة الالمان بهدف منع التمييز بحق الروس والمواطنين الناطقين بالروسية في ألمانيا.

ويقدم أعضاء المنظمة الدعم الكامل بما يشمل الدعم القانوني، للناطقين بالروسية في ألمانيا، ممن عانوا من مرض الكراهية لروسيا والروس.

المصدر: ريا نوفوستي