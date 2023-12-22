الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف الجنود الأوكرانيين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 4690 قتيلا وجريحا، وإسقاط 259 مسيّرة و30 صاروخا و3 قنابل موجهة JDAM و4 مقاتلات و3 مروحيات في أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

منذ الـ16 وحتى الـ22 من ديسمبر الجاري وجهت قواتنا 39 ضربة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومرافق الملاحة الجوية ومحطات الوقود ومستودعات ومخازن الأسلحة والذخائر ومراكز تدريب على قيادة المسيرات ومراكز قيادة وتجمعات للمرتزقة الأجانب.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 53 هجوما أوكرانيا في أسبوع وبلغت خسائر العدو أكثر من 355 عسكريا وأربع دبابات منها اثنتان "ليوبارد" ألمانية و19 مدرعة ومدفعا غربية وسوفيتية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 13 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 1155 بين قتيل وجريح وعتادا عسكريا وأسلحة ومدافع.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 43 هجوما وبلغت خسائر العدو أكثر من 1610 بين قتيل وجريح وتم تدمير عشرات المدافع والمدرعات والأسلحة.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا 10 هجمات وتم القضاء على أكثر من 670 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا 6 هجمات وكبدت العدو 390 عسكريا بين قتيل وجريح ودمرت له كمية كبيرة من الأسلحة.

على محور خيرسون تم إحباط جميع محاولات إنزال مجموعات التخريب المعادية على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وبلغت خسائر العدو 510 عسكريا وتم تدمير عدة مدافع غربية.

تم اعتراض: صاروخ ATACMS و30 صاروخ HIMARS وراجمات Hurricane وAlder، وثلاث قنابل موجهة JDAM أمريكية وبريطانية.

إسقاط 4 طائرات حربية أوكرانية واحدة Su-27 واثنتان Mi-29 وواحدة Su-25.

إسقاط 3 مروحيات اثنتان Mi-24 وواحدة Mi-8 أوكرانية.

إسقاط 259 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية