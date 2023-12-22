اعترف نائب البوندستاغ رودريش كيسويتر بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الليثيوم الموجود في منطقة دونباس الروسية.

وقال نائب البوندستاغ من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي رودريش كيسويتر في مقابلة مع صحيفة Tagesschau الألمانية: "من أجل استكمال الانتقال إلى الطاقة الصديقة للبيئة يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى خامات الليثيوم، وأكبر مكامنها في منطقة دونباس".

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ونقلت وكالة " نوفوستي" عن البرلماني الألماني أن سيطرة روسيا على هذه المنطقة ستجعل ألمانيا معتمدة عليها عندما يدور الحديث حول تصنيع المحركات الكهربائية في إطار برنامج الانتقال إلى الطاقة الخضراء. وأضاف أن التوصل إلى حل وسط محتمل بين روسيا وأوكرانيا يعني التخلي عن هذه المنطقة. واستطرد كيسويتر قائلا: "سيكون ذلك انتصارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ويذكر أن المحللين يتوقعون زيادة الطلب على الليثيوم بسبب أن العالم سيواجه عام 2025 نقصا حادا في هذا المعدن الثمين. ويعزو الخبراء ذلك إلى انتشار السيارات الكهربائية. ويتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية العام الجاري إلى 13.8 مليون سيارة، بينما يمكن أن ترتفع المبيعات بحلول عام 2030 إلى 30 مليونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا