مدير المركزي الفنلندي يقترح خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا التفافا على الفيتو الهنغاري

طرح المدير العام للبنك المركزي الفنلندي أولي رين خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا، تمكن الاتحاد الأوروبي من تجاوز موقف هنغاريا التي تفرض الفيتو على مساعدات الاتحاد لكييف.

ويتمثل اقتراح رين في استخدام الاتحاد الأوروبي لموارد آلية الاستقرار الأوروبية، التي يبلغ حجمها 80 مليار يورو، والتي لا يستخدمها الاتحاد الأوروبي كثيرا.

وقال أولي رين في حديث لوكالة "بلومبرغ"، يوم الخميس: "لا توجد هناك حاجة عاجلة لآلية الاستقرار الأوروبية في الأسواق المالية، ولكن لدينا حاجة عاجلة وماسة ذات طابع وجودي في أوكرانيا".

وأضاف أن "هذه مسألة الحرية والديمقراطية وحياة أوروبا".

وتابع: "أنا قلق جدا إزاء مصير أوروبا وفيتو هنغاريا. ولا يوجد هناك وقت لإهداره، وعلى الدول الأعضاء الـ 26 المتبقية في الاتحاد الأوروبي أن تعمل معا بشكل سريع وإعداد "الخطة بي" بدون موافقة هنغاريا التي يبدو أنها تسير في طريق خاص بها".

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جدير بالذكر أن آلية الاستقرار الأوروبية تم إنشاؤها في عام 2012، عندما كان أولي رين مفوضا للشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وعلى خلفية أزمة مالية في عدد من دول الاتحاد، من أجل دعم الدول التي كانت تعاني من تلك الأزمة.

وفي الوقت الراهن تعرقل هنغاريا تخصيص المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي، ما قد يضع أوكرانيا في موقف صعب، نظرا لتعثر المساعدات الأمريكية أيضا، حيث لم يتمكن الكونغرس الذي يشهد خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين، من الاتفاق على تشريع واسع يشمل نحو 60 مليار دولار لتمويل المساعدات العسكرية لكييف.

المصدر: بلومبرغ