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التشيك تستبعد أن تكون حادثة إطلاق النار في جامعة "تشارلز" عملا إرهابيا

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التشيك تستبعد أن تكون حادثة إطلاق النار في جامعة
Globallookpress
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صرح وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان، اليوم الخميس، أن ضباط إنفاذ القانون التشيكيين ليس لديهم دليل على وجود صلة بين إطلاق النار في جامعة "تشارلز" ببراغ والإرهاب الدولي.

وقال راكوشان لقناة "ST24" التلفزيونية: "لا يوجد حاليا أي دليل على أن هذا الحدث مرتبط بأي شكل من الأشكال بالإرهاب الدولي".

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وأشار راكوشان أن عمل الشرطة في مكان الحادث سيستمر لفترة طويلة.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة التشيكية أن إطلاق نار وقع في مبنى كلية الفلسفة بجامعة "تشارلز" في براغ.

وقال قائد الشرطة مارتن فوندراسيك، إن أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 24 آخرين.
وأكدت سلطات براغ أن المهاجم انتحر.

المصدر: نوفوستي

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