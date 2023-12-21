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ترامب يرد على بايدن

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ترامب يرد على بايدن
Globallookpress
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رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن على وصفه له بـ"المتمرد".

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "أنا لست متمردا ...، بينما جو بايدن هو كذلك".

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بايدن يصف ترامب بـ
بايدن يصف ترامب بـ"المتمرد"

ويوم أمس الأربعاء، وصف الرئيس بايدن، سلفه ترامب بـ"المتمرد" لأنه، بحسب الزعيم الأمريكي الحالي، دعم اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021.

وخلال لقائه مع الصحفيين في ولاية ويسكونسن، طرح سؤال على بايدن عما إذا كان يعتبر الجمهوري دونالد ترامب "متمردا". فأجاب الرئيس: "هذا أمر واضح".

وأوضح رئيس البيت الأبيض كلامه قائلا: "لقد دعم التمرد، بالتأكيد ليس هناك شك في ذلك".

ومن المعروف أن أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحموا في 6 يناير 2021 مبنى الكابيتول (الكونغرس)، للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن، وللمطالبة بمراجعة النتائج، وقد رافق عملية الاقتحام عنف وتخريب. 

المصدر: تاس

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