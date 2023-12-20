بايدن يصف ترامب بـ"المتمرد"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"المتمرد" لأنه، بحسب الزعيم الأمريكي الحالي، دعم اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021.

وخلال لقائه مع الصحفيين في ولاية ويسكونسن، طرح سؤال لبايدن عما إذا كان يعتبر الجمهوري دونالد ترامب "متمردا". أجاب الرئيس: "هذا أمر واضح".

وأوضح رئيس البيت الأبيض كلامه قائلاً: "لقد دعم التمرد، بالتأكيد ليس هناك شك في ذلك".

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واقتحم أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 6 يناير 2021 مبنى الكابيتول (الكونغرس)، للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن، وللمطالبة بمراجعة النتائج، وقد رافق عملية الاقتحام عنف وتخريب.

المصدر: تاس