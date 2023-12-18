اصطدام سيارة بإحدى سيارات موكب الرئيس بايدن في ولاية ديلاوير (فيديو)

قالت وسائل إعلام إمريكية إن سيارة اصطدمت بإحدى السيارات رباعية الدفع، التابعة للحراسة الأمنية لموكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وبحسب موقع "cbsnews" وقع الحادث بينما كان بايدن يغادر مقر حملته الانتخابية، في ويلمنغتون.

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وحاصر أفراد الخدمة السرية السيارة وأمروا السائق بالخروج رافعا يديه.

وأظهر مقطع فيديو مساء الأحد، بايدن وهو يغادر مقر حملته في ويلمنغتون، حيث تناول هو والسيدة الأولى جيل بايدن العشاء مع موظفي الحملة. وحين توقف بالقرب من سيارته للإجابة على سؤال أحد المراسلين. سُمع دوي قوي ونظر حوله مذهولا قبل أن يصطحبه أفراد الخدمة السرية إلى سيارته ذات الدفع الرباعي المنتظرة.

وذكرت المصادر أن السيدة الأولى كانت بالفعل في السيارة وقت وقوع الحادث لكنها بخير.

Car crashed into Joe Biden’s parked motorcade in #Wilmington, #Delaware 👀



Follow and stay updated. pic.twitter.com/nnep8lhFQF — HumanDilemma (@HumanDilemma_) December 18, 2023

BREAKING: A car has crashed into President Joe Biden’s parked motorcade in Wilmington, Delaware, leaving Biden “shocked.”



According to the Daily Mail, Biden’s Secret Service agents pulled their guns on the driver who rammed into one of the SUVs.



The man who was driving the car… pic.twitter.com/AgDknqHgl2 — Collin Rugg (@CollinRugg) December 18, 2023

المصدر: RT