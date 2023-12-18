 
مباشر

اصطدام سيارة بإحدى سيارات موكب الرئيس بايدن في ولاية ديلاوير (فيديو)

أخبار العالم

اصطدام سيارة بإحدى سيارات موكب الرئيس بايدن في ولاية ديلاوير (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wm86

قالت وسائل إعلام إمريكية إن سيارة اصطدمت بإحدى السيارات رباعية الدفع، التابعة للحراسة الأمنية لموكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وبحسب موقع "cbsnews" وقع الحادث بينما كان بايدن يغادر مقر حملته الانتخابية، في ويلمنغتون.

إقرأ المزيد
"بايدن فوق الشجرة"

 وحاصر أفراد الخدمة السرية السيارة وأمروا السائق بالخروج رافعا يديه.

وأظهر مقطع فيديو مساء الأحد، بايدن وهو يغادر مقر حملته في ويلمنغتون، حيث تناول هو والسيدة الأولى جيل بايدن العشاء مع موظفي الحملة. وحين توقف بالقرب من سيارته للإجابة على سؤال أحد المراسلين. سُمع دوي قوي ونظر حوله مذهولا قبل أن يصطحبه أفراد الخدمة السرية إلى سيارته ذات الدفع الرباعي المنتظرة.

وذكرت المصادر أن السيدة الأولى كانت بالفعل في السيارة وقت وقوع الحادث لكنها بخير.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا