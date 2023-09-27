"بايدن فوق الشجرة"

أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حملة لجمع التبرعات في كاليفورنيا أمس الثلاثاء، بوجود رغبة كبيرة لديه في تسلق شجرة.

جاء ذلك في تقرير لبعض الصحفيين من التجمع الصحفي بالبيت الأبيض الذين رافقوا بايدن في الرحلة.

وأشار التقرير إلى أن "بايدن قال مازحا إنه يريد تسلق الشجرة الكبيرة في وسط فناء منزله، وقال إنه لا يريد العودة إلى المنزل".

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وأوضح تجمع الصحفيين في وقت لاحق أنه "من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي كان يمزح بشأن رغبته في تسلق شجرة في فناء منزله". ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى حول كلمات بايدن المذكورة.

وخلال كلمته في الفعالية قام الرئيس بايدن، بعرض طروحاته التقليدية المعتادة حول أولويات سياسة إدارته.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، أتم عامه الثمانين في نوفمبر الماضي. وغالبا ما تصدر عن الرئيس بايدن هفوات في تصرفاته وغلطات لفظية مختلفة في خطاباته العامة.

ويستخدم الجمهوريون كل ذلك للتشكيك في قدرة رئيس الدولة العقلية والجسدية على الاستمرار في قيادة الولايات المتحدة.

المصدر: تاس