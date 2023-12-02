محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب إسقاط قضية اقتحام الكابيتول

رفض قاض في مقاطعة كولومبيا طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إسقاط الدعوى الجنائية بشأن دوره في اقتحام الكونغرس عام 2021، بحسب وثائق المحكمة الصادرة أمس الجمعة.

وبحسب الوثائق المنشورة على قاعدة البيانات الإلكترونية للمحكمة، فإن "الرئيس السابق ترامب، المتهم بأربع تهم، قدم طلبات لإسقاط التهم الموجهة إليه على أساس الحصانة الرئاسية والحقوق الدستورية. ورفضت المحكمة كلا الطلبين".

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وأصر الدفاع عن الرئيس السابق على أن ترامب لا يمكنه المثول أمام المحكمة بدعوى مدنية لأنه كان يتمتع بالحصانة الرئاسية وقت خطابه أمام أنصاره. ومع ذلك، وجدت المحكمة أنه في هذه الواقعة، تصرف السياسي الذي دعا أنصاره للحضور إلى مبنى الكابيتول بصفته الشخصية.

يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس السابق اقتحمت مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وأسفر اقتحام الكابيتول عن مقتل 5 أشخاص. وفي إطار التحقيقات في أحداث اقتحام الكابيتول تم اعتقال أكثر من 640 شخصا.

ويمثل ترامب المرشح الذي يتصدر السباق الرئاسي الجمهوري للعام 2024، للمحاكمة في عدة قضايا أخرى منها "التآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020"، واتهامات بتضخيم ثروته بشكل احتيالي لتعزيز إمبراطوريته العقارية.

المصدر: نوفوستي