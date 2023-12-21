السفير الروسي: الاستيلاء على الأصول الروسية سيكون خطوة غير ودية أخرى من ألمانيا تجاه روسيا

صرح السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشايف أن ألمانيا ستكون قد خطت خطوة غير ودية أخرى تجاه روسيا إذا ما قررت الاستيلاء على الأصول الروسية.

وقال نيتشاييف عندما طلب منه التعليق على اعتزام مكتب المدعي العام الألماني مصادرة أصول روسية تبلغ قيمتها أكثر من 720 مليون يورو لصالح ميزانية الدولة: "ستكون هذه خطوة غير مسبوقة".

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وفي الوقت نفسه، أوضح الدبلوماسي أن مثل هذا القرار لم يتخذ بعد. وأشار إلى أن "الأمر قيد النظر فقط، ولا يزال يتعين تقييم مدى ملاءمته للمعايير القانونية لدولة ألمانية يحكمها القانون".

وأضاف: "ولكن إذا حدث هذا، فسيكون بمثابة خطوة أخرى غير ودية للغاية، وسيتم تقييمها والتعامل معها على النحو الواجب"

وكان أعلن مكتب المدعي العام الألماني، يوم الأربعاء، أنه وجه التماساً إلى المحكمة من أجل الاستيلاء على الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها أكثر من 720 مليون يورو لتزويد ميزانية الدولة بها، ولا يزال الطلب قيد الدراسة الأولية، ولم يتم اتخاذ القرار المناسب لبدء الإجراءات القانونية الرئيسية حتى الآن.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو، في حال مصادرة أصول روسيا في ألمانيا، ستتخذ إجراءات جوابية مماثلة، حيث "لديها ما يمكن مصادرته" ويكون عائداً لألمانيا.

المصدر: تاس+RT