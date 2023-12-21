الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل لافروف

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور تونس اليوم، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الروسي التونسي في مختلف المجالات.

والتقى لافروف نظيره التونسي نبيل عمار في وقت سابق من اليوم وأشاد بعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل، المترسخة بين موسكو وتونس على مدى عقود.

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ووصل لافروف مساء أمس إلى تونس قادما من المغرب في زيارة عمل تستمر يومين في إطار تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين، حيث بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتطوير التبادل التجاري الثنائي واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين.



وأعرب وزير الخارجية التونسي عن أمل بلاده في أن يلبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة تونس ويزورها.

المصدر: RT