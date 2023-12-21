سيناتور أمريكي يهدد الصين بعقوبات "جهنمية" إذا تحركت ضد تايوان

توعد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام بوضع مسودة عقوبات "جهنمية" ضد بكين، في حال أقدمت على محاولة استعادة السيطرة على تايوان.

وعلق غراهام على مقال نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" جاء فيه أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة أبيك في نوفمبر، بأن الصين ملتزمة بإعادة التوحيد السلمي مع تايوان.

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وقال السيناتور في تعليقه: "سأعمل مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين للقيام بأمرين بسرعة. أولا، توفير حماية إضافية قوية لتايوان وثانيا، صياغة عقوبات جهنمية لفرضها على الصين".

ودعت الصين الولايات المتحدة مرارا وتكرارا إلى احترام مبدأ "صين واحدة"، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى تايوان ودعم إعادة التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي.

وتؤكد بكين أن قضية تايوان تظل القضية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي