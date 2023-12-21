إندونيسيا: النزاع في أوكرانيا أثارته طموحات "الناتو"

قال الأمين العام لحزب النضال الديمقراطي الحاكم في إندونيسيا هاستو كريستيانتو، إن بلاده تدرك أن النزاع في أوكرانيا أثارته طموحات "الناتو".

وأضاف: "احترام سيادة الدول أحد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية لإندونيسيا، ولهذا السبب نحن قادرون على فهم الوضع والأزمة الأوكرانية فهذه مشكلة سيادة نشأت بسبب طموحات "الناتو".

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ولفت إلى أن إندونيسيا بحاجة أيضا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحماية سيادتها.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة إثبات استقلالنا، وأن نجعل العالم يعرف أننا أصحاب سيادة".

المصدر: نوفوستي