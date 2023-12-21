إندونيسيا: النزاع في أوكرانيا أثارته طموحات "الناتو"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wn22
قال الأمين العام لحزب النضال الديمقراطي الحاكم في إندونيسيا هاستو كريستيانتو، إن بلاده تدرك أن النزاع في أوكرانيا أثارته طموحات "الناتو".
وأضاف: "احترام سيادة الدول أحد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية لإندونيسيا، ولهذا السبب نحن قادرون على فهم الوضع والأزمة الأوكرانية فهذه مشكلة سيادة نشأت بسبب طموحات "الناتو".
ولفت إلى أن إندونيسيا بحاجة أيضا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحماية سيادتها.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة إثبات استقلالنا، وأن نجعل العالم يعرف أننا أصحاب سيادة".
المصدر: نوفوستي