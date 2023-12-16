وصف عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، ميك والاس، تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، حول أسباب الصراع الأوكراني بأنها "جنونية".

وكتب والاس على موقع "X": "لا ترغب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إنهاء الصراع، وتفاخر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ بأنهما استفزاه".

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أنفق المليارات لإثارة هذا الصراع، لكنه أدى إلى تدمير أوكرانيا.

وقال والاس: "ما الهدف من هذا؟ لتلبية المصالح الجيوسياسية الأمريكية؟ هذا جنون".

وفي وقت سابق، أشار البرلماني الأوروبي إلى أن الغرب، بعد أن استثمر مبالغ ضخمة من المال في الصراع الأوكراني، جعل من كييف رهينة له ودفعها إلى "فخ استعماري".

المصدر: نوفوستي