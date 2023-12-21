بعد صفقة تبادل السجناء.. فنزويلا تدعو الولايات المتحدة إلى فتح صفحة جديدة بالعلاقات

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال مادورو خلال مراسم استقبال رجل الأعمال أليكس صعب الذي كان معتقلا في الولايات المتحدة والذي تم الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل السجناء، يوم الأربعاء: "أيها الرئيس بايدن والساسة الأمريكيون، فنزويلا تقف على قدميها بشكل ثابت مع نموذجها، مستقلة وذات سيادة، وهي ليست مستعمرة ولا ترضخ لأحد أبدا".

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وأضاف مادورو: "نود أن يكون الطريق إلى الاحترام والعلاقات المتكافئة والتفاهم بين الولايات المتحدة وجمهورية فنزويلا البوليفارية مفتوحا".

ويأتي ذلك على خلفية صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث تم الإفراج عن 10 أمريكيين معتقلين في فنزويلا، مقابل إطلاق سراح رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، الذي كان مقربا من الرئيس مادورو، والذي اتهمته السلطات الأمريكية بتبييض الأموال.

المصدر: تاس