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بايدن يؤكد إطلاق سراح 10 أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا

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بايدن يؤكد إطلاق سراح 10 أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا
Globallookpress
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا أطلقت سراح عشرة مواطنين أميركيين كانوا محتجزين لديها.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان تم نشره على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "تم اليوم إطلاق سراح 10 أمريكيين محتجزين في فنزويلا، من بينهم 6 تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وسيعودون إلى ديارهم".

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وذكر بايدن أيضا، أن فنزويلا سلمت ليونارد فرانسيس، الذي فر من الولايات المتحدة قبل الحكم عليه بتهم الرشوة والفساد.

وفي وقت سابق من اليوم أطلقت الولايات المتحدة سراح أليكس صعب، الحليف المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الأميركيين.

المصدر:RT

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