 
مباشر

استقبله في القصر الرئاسي بكراكاس.. مادورو: إفراج واشنطن عن أليكس صعب انتصار للحقيقة (صور + فيديو)

أخبار العالم

استقبله في القصر الرئاسي بكراكاس.. مادورو: إفراج واشنطن عن أليكس صعب انتصار للحقيقة (صور + فيديو)
@laradiodelsur
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wn1k

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إفراج الولايات المتحدة عن رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، "انتصار للحقيقة".

وقال مادورو الذي استقبل صعب في القصر الرئاسي في كراكاس "أريد أن أرحب بهذا الرجل الشجاع، بعد 1280 يوما من الاحتجاز، انتصرت الحقيقة".

ويأتي الإفراج عن صعب خلال عملية تبادل سجناء بين واشنطن وكراكاس أطلق في إطارها سراح حوالي عشرين سجينا بينهم 10 أمريكيين.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن فنزويلا أطلقت سراح 10 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لديها.

وقال بايدن في بيان نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض "تم اليوم إطلاق سراح 10 أمريكيين محتجزين في فنزويلا من بينهم 6 تم احتجازهم بشكل غير قانوني وسيعودون إلى ديارهم".

وذكر بايدن أن فنزويلا سلمت ليونارد فرانسيس الذي فر من الولايات المتحدة قبل الحكم عليه بتهم الرشوة والفساد.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت سراح أليكس صعب الحليف المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الأمريكيين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية