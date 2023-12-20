استقبله في القصر الرئاسي بكراكاس.. مادورو: إفراج واشنطن عن أليكس صعب انتصار للحقيقة (صور + فيديو)

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إفراج الولايات المتحدة عن رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، "انتصار للحقيقة".

وقال مادورو الذي استقبل صعب في القصر الرئاسي في كراكاس "أريد أن أرحب بهذا الرجل الشجاع، بعد 1280 يوما من الاحتجاز، انتصرت الحقيقة".

#20Dic@PresidencialVen Diplomático Alex Saab, agradeció al pueblo y al Gobierno Revolucionario de Venezuela por las gestiones diplomáticas que lograron su libertad del secuestro ilegal, ¡Venceremos siempre! https://t.co/1d2AdORMsx#VictoriasYAlegríapic.twitter.com/XyKEtQBoUJ — La Radio del Sur (@laradiodelsur) December 20, 2023

ويأتي الإفراج عن صعب خلال عملية تبادل سجناء بين واشنطن وكراكاس أطلق في إطارها سراح حوالي عشرين سجينا بينهم 10 أمريكيين.

#20Dic@PresidencialVen Diplomático Alex Saab, agradeció al pueblo y al Gobierno Revolucionario de Venezuela por las gestiones diplomáticas que lograron su libertad del secuestro ilegal, ¡Venceremos siempre! https://t.co/1d2AdORMsx#VictoriasYAlegríapic.twitter.com/XyKEtQBoUJ — La Radio del Sur (@laradiodelsur) December 20, 2023

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن فنزويلا أطلقت سراح 10 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لديها.

وقال بايدن في بيان نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض "تم اليوم إطلاق سراح 10 أمريكيين محتجزين في فنزويلا من بينهم 6 تم احتجازهم بشكل غير قانوني وسيعودون إلى ديارهم".

وذكر بايدن أن فنزويلا سلمت ليونارد فرانسيس الذي فر من الولايات المتحدة قبل الحكم عليه بتهم الرشوة والفساد.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت سراح أليكس صعب الحليف المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الأمريكيين.

المصدر: وكالات