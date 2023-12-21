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"إيروفلوت" الروسية تستأنف رحلاتها الجوية قريبا إلى بكين

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Sputnik
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أعلنت شركة "إيروفلوت" أكبر شركة طيران مدني روسية، اليوم الخميس، أنها ستتلقى قريبا جميع التصاريح وتبدأ باستئناف رحلاتها إلى بكين.

وجاء في بيان الشركة أنها ستحصل قريبا على جميع التصاريح اللازمة، "وستبدأ في تسيير رحلات جوية إلى بكين... بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض شركة إيروفلوت مع سلطات الطيران الصينية حول إمكانية تشغيل رحلات جوية لمرة واحدة حتى تحصل الخطوط الجوية الروسية على جميع التصاريح اللازمة".

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يذكر أن شركة "إيروفلوت" الروسية تدخل تصنيف أكبر شركات الخطوط الجوية العالمية الـ20.

وتأسست الناقلة الوطنية الروسية في 17 مارس 1923، وتتخذ الشركة من مطار شيريميتيفو في العاصمة موسكو مركزا لأنشطتها وأعمالها.

المصدر: نوفوستي+RT

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