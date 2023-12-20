ماكرون يتحدث عن إمكانية دعوة بوتين لحضور ذكرى إنزال الحلفاء في نورماندي العام المقبل

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه قد يتم دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام المقبل للاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في نورماندي إذا تغير الوضع في أوكرانيا.

وقال أحد الصحفيين خلال برنامج على قناة فرانس 5 التلفزيونية، إنه سيتم دعوة الزعيم الأمريكي جو بايدن لحضور الحفل، مشيرا إلى أن بوتين، الذي شارك في الحفل قبل عشر سنوات، لن يتلقى دعوة على ما يبدو.

وأجاب ماكرون على ذلك قائلا: "حسنا، فقط إذا لم تتم مفاوضات السلام ولم يتغير الوضع مع فلاديمير زيلينسكي".

في خضم الحرب العالمية الثانية شهر يونيو 1944، ونتيجة لهبوط القوات الأنغلو أمريكية في نورماندي، كان من الممكن فتح جبهة ثانية (عملية أوفرلورد). وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لعبت دورا مهما في النصر الشامل لدول التحالف المناهض لهتلر على ألمانيا وحلفائها، إلا أن الجبهة الرئيسية للحرب العالمية الثانية ظلت الجبهة السوفيتية الألمانية، حيث تركزت قوات العدو الرئيسية.

ووفقا للعديد من المؤرخين، تعمد الحلفاء تأخير فتح جبهة ثانية ولم يطلقوا في النهاية عملية "أوفرلورد" إلا في يونيو 1944، على خلفية الهجوم الناجح للجيش الأحمر في الجبهة السوفيتية الألمانية.

المصدر: RT