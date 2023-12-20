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هيئة مكافحة الفساد بكازاخستان تعيد 120 مليار دولار إلى البلاد في قضية ابن شقيق نزاربايف

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هيئة مكافحة الفساد بكازاخستان تعيد 120 مليار دولار إلى البلاد في قضية ابن شقيق نزاربايف
Sputnik
مدينة أستانا، أرشيف
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أعلنت هيئة مكافحة الفساد في كازاخستان، عن إعادة 120 مليون دولار إلى البلاد، سحبها بشكل غير قانوني كيرات ساتيبالديولي، ابن شقيق الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الأربعاء: "تتخذ هيئة مكافحة الفساد بجمهورية كازاخستان في إطار التحقيقات المستمرة بحق كيرات ساتيبالديولي وغيره من الأشخاص، إجراءات تهدف إلى إعادة الأصول بما فيها الأموال والممتلكات الأخرى التي تم تلقيها بشكل إجرامي ثم تم سحبها من البلاد بشكل غير شرعي. ونتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها في ديسمبر الجاري وحده تمكنت هيئة مكافحة الفساد من إعادة أموال تابعة لكيرات ساتيبالديولي يبلغ إجماليها 120 مليون دولار، أي أكثر من 55.4 مليار تنغي".

وأضاف البيان أنه تم إرسال هذه الأموال إلى ميزانية البلاد لتعويض الخسائر التي تكبدتها الدولة.

وتابع أن الهيئة نجحت خلال العامين الماضيين في إعادة ممتلكات وأموال بقيمة تزيد عن 912 مليار تنغي.

وأصدرت محكمة كازاخية بمدينة أستانا في سبتمبر عام 2022 حكما بالسجن 6 سنوات على ساتيبالديولي بتهمة السرقة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات والحرمان من حق العمل في الخدمة العامة لمدة 10 سنوات.

المصدر: إنترفاكس

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