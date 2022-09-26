محكمة في كازاخستان تحكم على ابن شقيق نزاربايف بالسجن 6 سنوات

أصدرت محكمة في مدينة أستانا بكازاخستان حكما بالسجن 6 سنوات في قضية اختلاس بحق كايرات ساتيبالديولي ابن شقيق الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف.

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وقال القاضي نورلان بياحميتوف في نهاية المحاكمة: "إصدار حكم نهائي بالسجن لمدة 6 سنوات ومصادرة الممتلكات بحق كايرات ساتيبالديولي".

وأفادت الوكالة الكازاخستانية لمكافحة الفساد في مارس الماضي باعتقال ساتيبالديولي في إطار التحقيق في قضية جنائية بتهمة إساءة استخدام المنصب واختلاس أموال شركة "كازاخ تيليكوم" على نطاق واسع.

كما واجه ساتيبالديولي اتهامات بالتهرب الضريبي والجمركي وغسيل الأموال.

وكان كايرات ساتيبالديولي ابن شقيق الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف، يخدم بعد تخرجه في عام 1990 من مدرسة ألما آتا العليا المشتركة لقيادة الأسلحة، في الجيش الكازاخستاني وقوات الأمن. وبعد ذلك احتل مناصب نائب عمدة عاصمة البلاد ونائب رئيس شركة "Kazakh Oil" وأول نائب رئيس شركة "كازاخستان تيمير جولي" لسكك الحديد. كما كان يعمل أمينا لحزب "نور أوتان" الحاكم. وفي السنوات الأخيرة كان يقوم بالأعمال الحرة.

المصدر: نوفوستي