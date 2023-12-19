بعد النتائج الأولية لانتخابات صربيا.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "تحسين" العملية الانتخابية

أعرب مفوض شؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلق الاتحاد بشأن العملية الانتخابية في صربيا، فيما يرى الاتحاد ضرورة "تحسين" هذه العملية.

ورد ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي جاء فيه أن الاتحاد "أخذ علما" بالنتائج الأولية التي توصلت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن الانتخابات البلدية المبكرة في صربيا.

وتابع البيان أنه "في ضوء النتائج الأولية"، استنتج الاتحاد أن العملية الانتخابية في البلاد "تتطلب تحسينات كبيرة ومزيد من الإصلاحات، لأن الأداء السليم للمؤسسات الديمقراطية في صربيا يكمن في جوهر انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي". ودعا الاتحاد الأوروبي القيادة الصربية إلى "ضمان إجراء حوار بناء وشامل" مع كافة القوى السياسية.

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وكان ممثلو المعارضة الموالية للغرب قد أعربوا ليلة الثلاثاء عن عدم موافقتهم على فوز ائتلاف الحزب التقدمي الصربي الحاكم في بلغراد، ونظموا احتجاجات وسط المدينة، ودخل زعيما المعارضة مارينيكا تيبيك وميروسلاف أليكسيستش مبنى لجنة الانتخابات وقدما شكاويهما بشأن عملية التصويت، وطالبا بإلغاء النتائج، وأضربا عن الطعام. في الوقت نفسه هاجم متظاهرون أعضاء اللجان الانتخابية وحاولوا تسريب السكاكين والهراوات إلى داخل المبنى.

وتدعي المعارضة أن أصوات ناخبيها قد "سرقت" في الانتخابات، حيث يُزعم أن الصرب الذين يحملون جنسية مزدوجة دون تسجيل في العاصمة صوتوا في بلغراد، فيما قال ممثلون عن المعارضة إنهم سلموا "الأدلة" إلى لجنة الانتخابات.

واعتقلت الشرطة الصربية يوم الثلاثاء عضوين في احتجاج للمعارضة أمام اللجنة الانتخابية لمهاجمتهما مدير دائرة الإحصاء ميلادين كوفاسيفيتش وكذلك ضابط شرطة ولارتكاب انتهاكات أخرى.

وقد أجريت يوم الأحد انتخابات استثنائية لمجلس صربيا، وانتخابات بلدية في 65 مدينة ومنطقة، بما في ذلك بلغراد، وكذلك في منطقة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي.

وفي المجمل، تم تشغيل حوالي 8300 مكتب تصويت، بما في ذلك 81 مكتبا في الخارج، أحدها كان في سفارة صربيا لدى موسكو. وكان لأكثر من 6.5 مليون مواطن حق التصويت، وبلغت نسبة المشاركة 58.65%.

ووفقا للقرار الذي نشرته لجنة الانتخابات بالمدينة بشأن النتائج الأولية للانتخابات البلدية بناء على نتائج معالجة مواد 92.46% من مراكز الاقتراع، حصل التحالف حول حزب الشعب الاشتراكي "ألكسندر فوتشيتش-بلغراد لا يجرؤ على التوقف" الموجود في البرلمان على 44.55% من أوراق الاقتراع، فيما جاءت الكتلة الموالية للغرب "صربيا ضد العنف" في المركز الثاني، وحصلت على 38.18% من نسبة الأصوات، وجاءت الحركة الوطنية اليمينية "دكتور ميلوس يوفانوفيتش – الأمل لصربيا" في المركز الثالث.

المصدر: نوفوستي