اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون ومقتل الطيار وراكبين

اصطدمت طائرة صغيرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون الأمريكية في وقت متأخر بعد ظهر السبت ما أدى إلى مصرع الطيار واثنين من الركاب.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة ABC، التي قالت إن السلطات حددت أن القتيل هو الطيار محمد حسين الموسوي البالغ من العمر 35 عاما من مدينة إندبندنس، والراكبين محمد بشير صفداري، 35 عاما من إندبندنس، وعلي جان فردوسي، 29 عاما من سالم بولاية أوريغون.

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وقالت الشرطة في بيان محدث يوم أمس الأحد إن الطائرة كانت تحلق وسط ضباب كثيف من ماكمينفيل بولاية أوريغون إلى مطار إندبندنس، حينما أدى الاصطدام بخطوط الكهرباء إلى نشوب حريق صغير وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي تقع على بعد حوالي 19.3 كيلومترا جنوب غرب سالم.

وقالت الشرطة إن مالك الطائرة لم يكن على متنها، ولم يكن هناك ركاب آخرون، وقال مدير مطار إندبندنس: "قلبي يعتصره الألم وأشارك عائلات المتوفين. وكل إدارتنا تنعيكم خلال هذا الوقت".

وذكرت صحيفة "ستيتسمان جورنال" أن شركة باسيفيك باور قالت إن ما لا يقل عن 375 عميلا في إندبندنس انقطع عنهم التيار الكهربائي بعد حادث يوم السبت.

وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق بمساعدة الشرطة، ولم يتم الإعلان عن السبب المحتمل للحادث.

المصدر: ABC