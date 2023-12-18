 
مباشر

اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون ومقتل الطيار وراكبين

أخبار العالم

اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون ومقتل الطيار وراكبين
Globallookpress Alejandro MartÃ�Nez VÃ�LezKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wmda

اصطدمت طائرة صغيرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون الأمريكية في وقت متأخر بعد ظهر السبت ما أدى إلى مصرع الطيار واثنين من الركاب.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة ABC، التي قالت إن السلطات حددت أن القتيل هو الطيار محمد حسين الموسوي البالغ من العمر 35 عاما من مدينة إندبندنس، والراكبين محمد بشير صفداري، 35 عاما من إندبندنس، وعلي جان فردوسي، 29 عاما من سالم بولاية أوريغون.

إقرأ المزيد
بولندا تقرر التخلي عن فرضية وجود ذنب روسي في حادث تحطم طائرة الرئاسة البولندية
بولندا تقرر التخلي عن فرضية وجود ذنب روسي في حادث تحطم طائرة الرئاسة البولندية

وقالت الشرطة في بيان محدث يوم أمس الأحد إن الطائرة كانت تحلق وسط ضباب كثيف من ماكمينفيل بولاية أوريغون إلى مطار إندبندنس، حينما أدى الاصطدام بخطوط الكهرباء إلى نشوب حريق صغير وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي تقع على بعد حوالي 19.3 كيلومترا جنوب غرب سالم.

وقالت الشرطة إن مالك الطائرة لم يكن على متنها، ولم يكن هناك ركاب آخرون، وقال مدير مطار إندبندنس: "قلبي يعتصره الألم وأشارك عائلات المتوفين. وكل إدارتنا تنعيكم خلال هذا الوقت".

وذكرت صحيفة "ستيتسمان جورنال" أن شركة باسيفيك باور قالت إن ما لا يقل عن 375 عميلا في إندبندنس انقطع عنهم التيار الكهربائي بعد حادث يوم السبت.

وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق بمساعدة الشرطة، ولم يتم الإعلان عن السبب المحتمل للحادث.

المصدر: ABC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا