صرح عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندي، ميك والاس، في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن العقوبات ضد روسيا أضرت بمواطني الاتحاد الأوروبي.

وقال عضو البرلمان الأوروبي: "لقد فشلت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وتسببت في ضرر لمواطني الاتحاد الأوروبي أكبر من ذلك الذي ألحقته بروسيا، لكن السلطات القائمة لا تعترف بذلك".

وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي، وبعد ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير ميزاتها التنافسية، مما أثر أيضا على مجالات أخرى من الاقتصاد، كما تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخما قياسيا منذ عقود.

وقد صرحت موسكو مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها منذ عدة سنوات ويستمر في تكثيفها.

وأشارت الإدارة الروسية إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن التدابير المتخذة ضد روسيا غير فعالة.

المصدر: RT