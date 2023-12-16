بسبب "رايفايزن".. النمسا تسحب معارضتها للحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

منحت السلطات النمساوية موافقتها على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بعدما أزالت كييف مجموعة "رايفايزن" المصرفية من قائمة "رعاة الحرب".

ونقلت وكالة "رويترز" عن موقع الحكومة الأوكرانية على الإنترنت ودبلوماسي بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت، أن "النمسا أعطت موافقتها على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد أن أزالت أوكرانيا بنك رايفايزن من القائمة السوداء".

وكانت النمسا تسعى إلى إزالة البنك من القائمة الأوكرانية التي يطلق عليها اسم "الرعاة الدوليين للحرب"، والتي تهدف إلى إحراج الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في روسيا وتدعم المجهود الحربي، على سبيل المثال، من خلال دفع الضرائب.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جميع الإجراءات الغربية والحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستلقى الرد المناسب.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن النمسا سحبت اعتراضاتها الفنية على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وفي الوقت نفسه، أشار مصدر أوروبي مطلع على العملية إلى أن إجراءات الموافقة النهائية على حزمة العقوبات الجديدة على المستوى الوزاري في مجلس الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد.

وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر أوروبية، أن النمسا تمنع الموافقة على حزمة العقوبات وتسعى إلى استبعاد بنك "رايفايزن" الدولي (RBI) من القائمة السوداء الأوكرانية مقابل دعم البلاد لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا.

وفي مارس 2023، أدرجت الوكالة الوطنية لمنع الفساد في أوكرانيا المجموعة المصرفية النمساوية Raiffeisen Bank International على قائمتها السوداء لمواصلة العمل في روسيا.

المصدر: RT