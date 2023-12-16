البحرية الهندية تراقب تحركات سفينة مالطية يعتقد أنها مخطوفة

التقطت البحرية الهندية إشارة استغاثة من سفينة الشحن المالطية MV Ruen، التي يعتقد أنها تعرضت للاختطاف في مياه بحر العرب، وأكدت البحرية الهندية أنها تراقب تحركات السفينة.

وقالت البحرية الهندية في بيانها: "استجابت قواتنا البحرية لنداء استغاثة حول اختطاف السفينة MV Ruen التي ترفع العلم المالطي في بحر العرب".

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وأشار البيان إلى أن مجموعة من الأشخاص المجهولين صعدوا على متن السفينة.

واستجابت طائرة دورية تابعة للبحرية الهندية وسفينة حربية تقوم بدورية لمكافحة القرصنة، على الفور لنداء الاستغاثة.

وأضاف البيان: "حلقت طائرة تابعة للبحرية الهندية فوق السفينة MV Ruen في الصباح الباكر من يوم 15 ديسمبر، وتواصل مراقبة السفينة التي يبدو أنها تتجه نحو الساحل الصومالي. واعترضت سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية السفينة MV Ruen في الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر. الوضع تحت المراقبة الدقيقة".

ووفقا للبيان، هناك 18 من أفراد الطاقم على متن السفينة MV Ruen. وأثناء عملية اختطاف السفينة، صعد عليها ستة أشخاص.

وتابع البيان: "البحرية الهندية تظل ملتزمة بتقديم المساعدة الأولية الطارئة في المنطقة وضمان أمن الشحن التجاري إلى جانب الشركاء الدوليين والدول الأجنبية الصديقة".

المصدر: تاس