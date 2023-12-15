كتب نائب رئيس البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاخا، على قناته في تيلغرام، أنه بعد كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الجنرال الفرنسي شارل ديغول، هناك تغييرات تنتظر أوروبا.

بهذا الشكل علق البرلماني السلوفاكي، على كلمات الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي السنوي الذي قال إن العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي يحاولون الظهور كأبطال مثل الجنرال شارل ديغول، لكنهم في الواقع يتصرفون مثل المارشال فيليب بيتان، الذي خان بلاده في الحرب العالمية الثانية وتعاون مع المحتلين الألمان.

إقرأ المزيد

وقال بلاخا ساخرا: "أشاد بوتين بديغول! الآن سيطلق الليبراليون في أوروبا عريضة لإعادة تسمية مطار باريس الشهير - فعندما يمتدح بوتين شخصا ما، يجب حظره وكرهه".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب بلاخا عن تأييده لتنويه الرئيس بوتين بأن قادة هنغاريا وسلوفاكيا فقط في الاتحاد الأوروبي بأكمله يتصرفون من أجل المصالح الوطنية، بينما يتخذ الباقون قرارات تضر مصالح بلادهم - بسبب الارتباط بالولايات المتحدة.

واختتم البرلماني السلوفاكي حديثه: "يجب على الاتحاد الأوروبي العودة إلى فكرة ديغول حول أوروبا الأمم. سيتم تعزيز السيادة الوطنية، ولن تظل أوروبا مجرد كلب مطيع للولايات المتحدة".

يوم أمس الخميس، استعرض الرئيس بوتين نتائج عام 2023 في مؤتمر صحفي كبير اقترن بخط مباشر مع الجمهور. واستمر التواصل مع الصحفيين وسكان البلاد أربع ساعات وأربع دقائق.

المصدر: نوفوستي