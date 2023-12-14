أبرز 10 تصريحات لبوتين في المؤتمر الصحفي السنوي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مؤتمره الصحفي السنوي حيث عرض نتائج العام 2023 وأجاب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.

فيما يلي أبرز 10 تصريحات لبوتين خلال هذه الفعالية:

إقرأ المزيد

بوتين: الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5% وهو يعني أننا عوضنا ما خسرناه خلال العام الماضي.

بوتين: هناك آلاف من المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، ولسنا بحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

بوتين: صرفت الولايات المتحدة 5 مليارات دولار بغرض إفساد العلاقات بيننا وبين أوكرانيا.

بوتين: مستعدون لبناء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعتقد أنها دولة ضرورية في العالم. لكن سياساتهم الإمبراطورية تعيقهم أنفسهم.

بوتين: كل الحاضرين هنا وفي جميع أنحاء العالم يقارنون بين يجري في العملية العسكرية الخاصة وما يجري في غزة.

بوتين: تناقشت مع زملائي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأنا على تواصل مع الرئيس المصري، بشأن بناء مشفى روسي على أراضي غزة وافقت مصر، فيما قالت إسرائيل أن ذلك قد يكون غير آمن.

إذا كنا سندعم مقاطعة اللجنة الأولمبية للاعبين الإسرائيليين فإننا كنا سنشبه ما تفعله اللجنة بنا.

الانتقال إلى الدولار في الأرجنتين هو فقدان للسيادة، وإذا كانت القيادة السياسية لا ترى ذلك، فإن ذلك هو اختيارهم وقراراهم ومشكلتهم.

بوتين: نخطط لبناء ألف طائرة عام 2030 "إم إس-21" وتحسين صناعة الطائرات الوطنية، وكذلك إنشاء محركات جديدة أكثر كفاءة وهو ما سيعطينا إمكانية التحليق لمسارات طويلة.

بوتين: التطرف والراديكالية ينشأ من رد فعل العالم الإسلامي على عدم تسوية القضية الفلسطينية، وكرد فعل على ذلك تظهر الإسلاموفوبيا.

بوتين: التطرف والراديكالية ينشأ من رد فعل العالم الإسلامي على عدم تسوية القضية الفلسطينية، وكرد فعل على ذلك تظهر الإسلاموفوبيا.