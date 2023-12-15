محلل سياسي: هولندا لن تقدم مزيدا من الدعم العسكري لأوكرانيا وستستعيض عنه بأساليب أخرى

قال الصحفي والمحلل السياسي الهولندي آب غيتيلينك، إن حكومة بلاده الجديدة لن تساهم في إمدادات الأسلحة الغربية المقدمة إلى كييف، وستستعيض عنها بمساعدات أخرى لم يحددها.

وأضاف غيتيلينك في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "كان هناك نقاش في البرلمان الهولندي حول تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، وأكد زعيم حزب الحرية الفائز بالانتخابات خيرت فيلدرز على ضرورة وقف هذه المساعدات، الأمر الذي أغضب رئيس الوزراء مارك روته وأعلن أنه لن يشارك في قمة الاتحاد الأوروبي برسالة كهذه، وإن أجبر على ذلك فإنه سيقيل الحكومة بأكلمها".

وعقب غيتيلينك بالقول: "إن سماع مثل هذه التصريحات كان أمرا مدهشا للغاية، فقد أظهر هذا التصريح ارتباط روته القوي بالحرب والأزمة الأوكرانية، لدرجة أنه أعطى انطباعا بأنه يعمل لصالح أوكرانيا بدلا من هولندا".

وأشار غيتيلينك إلى أن الحكومة الهولندية الجديدة لن تمد أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن، وهذا لا يعني أنها ستوقف المساعدات، بل ستواصل ذلك ولكن ليس بالأسلحة، لافتا إلى أن الأحزاب الكبرى في البرلمان لم تطرح مسألة تخصيص حزمة مالية جديدة لإمداد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وبين أن غضب روته دليل على إدراكه بأن إرادة البرلمان ستتحقق ولن يكون هناك المزيد من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الهولندية في وقت سابق اليوم أن هولندا رفعت حجم الدعم العسكري لأوكرانيا بمقدار 550 مليون يورو منذ أكتوبر، خصصت للمعدات العسكرية.

وقال زعيم حزب الحرية الفائز بالانتخابات، خيرت فيلدرز إن السلطات الهولندية لا ينبغي لها أن تقدم الدعم لكييف، في حين أنها غير قادرة على تأمين الدفاع عن البلاد.

وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" أنه بحلول نهاية الأسبوع قد يواجه فلاديمير زيلينسكي حقيقة أن الولايات المتحدة وأوروبا حليفاه الأهم سيرفضان استئناف المساعدات المالية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي