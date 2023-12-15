لافروف: المجلس الأعلى للدولة الاتحادية قد يقر حزمة تكامل جديدة في عام 2024

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه من المتوقع أن يقوم المجلس الأعلى للدولة الاتحادية في أوائل العام المقبل بالموافقة على حزمة التكامل الجديدة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف لافروف خلال افتتاحه اجتماع مجلسي وزارتي خارجية البلدين مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك: "في 29 نوفمبر، عقد اجتماع لمجلس وزراء الدولة الاتحادية في موسكو. وخلاله، وافق رئيسا حكومتي روسيا وبيلاروس على حزمة جديدة من تدابير التكامل لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2024-2026، ونتوقع أنه ستتم في بداية العام المقبل الموافقة على هذه الحزمة من قبل المجلس الأعلى في الدولة الاتحادية".

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وأوضح الوزير لافروف، أن وزارتي الخارجية في روسيا وبيلاروس مكلفتان بمهمة الدعم الدبلوماسي الفعال للعمل على تعميق التكامل الاتحادي.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن "هذه المهمة منصوص عليها في برنامج العمل المنسق في مجال السياسة الخارجية للفترة 2022-2023".

المصدر: تاس