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لافروف: سأواصل خدمة البلاد طالما كان ذلك ضروريا

أخبار العالم

لافروف: سأواصل خدمة البلاد طالما كان ذلك ضروريا
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال منتدى الدوحة ردا على سؤال حول مدى استمراره في منصبه، أنه سيواصل خدمة البلاد طالما هي بحاجة له.

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وشارك لافروف عبر الإنترنت في منتدى الدوحة وأجاب عن أسئلة صحفية.

وذكر صحفي أنه في مارس عام 2024 ستكون هناك الذكرى السنوية العشرين لعمل لافروف على منصب وزير الخارجية الروسية، وسأله إلى متى سيبقى في هذا المنصب.

فأجاب الوزير: "في حقيقة الأمر لا أفهم لماذا تسأل ذلك، أنا أخدم بلادي، وسأواصل عملي طالما هي بحاجة لخدماتي".


المصدر: نوفوستي

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