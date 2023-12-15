"بوليتيكو": مستشار النمسا تصرف بشكل غير متوقع أثناء مناقشة العقوبات ضد روسيا

قالت صحيفة بوليتيكو إنه تم الاتفاق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بينما كان المستشار النمساوي كارل نيهامر يغادر قاعة الاجتماعات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع: "نيهامر لم يكن حاضرا في القاعة عندما وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على الإجراءات التقييدية".

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وأعرب كاتب المقالة عن اعتقاده، بأن غياب المستشار النمساوي كان مثيرا للسخرية، نظرا لأن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، غادر في وقت سابق من اليوم قاعة الاجتماع عندما قرر الزعماء بدء محادثات انضمام أوكرانيا، مما أدى إلى فك الحظر على قرار الاتحاد الأوروبي حول ذلك.

ورغم أن قانون الاتحاد الأوروبي ينص على أن قرارات الاتحاد يجب أن تؤخذ بالإجماع إلى أنه لا يمانع في إقرارها حال تغيب أحد الأعضاء .

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت سابقا، أن فيينا تطالب بإزالة مصرف Raiffeisen Bank International من القائمة السوداء الأوكرانية مقابل دعم الحزمة الثانية عشرة من العقوبات.

لكن صحيفة بوليتيكو ذكرت في وقت لاحق نقلا عن مصادر دبلوماسية أن النمسا سحبت هذه المطالب.

المصدر: نوفوستي