"بوليتيكو": شولتس دعا أوربان إلى "فنجان قهوة" بعدما وصلت مناقشات دعم أوكرانيا إلى طريق مسدود

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى مغادرة القاعة عند تصويت زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين مطلعين على الوضع، أن المستشار شولتس طلب من أوربان التوجه لتناول القهوة، عندما وصلت المناقشات حول هذه القضية إلى طريق مسدود.

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وفي وقت سابق، قررت قمة الاتحاد الأوروبي بدء المفاوضات حول العضوية المستقبلية للاتحاد مع أوكرانيا ومولدوفا، كما منحت جورجيا وضع الدولة المرشحة.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحافيين في بروكسل، إن أوربان "غادر مؤقتا القاعة التي جرى فيها التصويت". وأكد المصدر في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق مع أوربان مسبقا على خروجه من القاعة قبيل التصويت. ووفقا للصحيفة، اقترح شولتس أنه إذا كان أوربان لا يريد حقا الموافقة على بدء المفاوضات مع أوكرانيا، فعليه أن يفكر في مغادرة القاعة لبعض الوقت. ويعتقد المستشار الألماني، أن ذلك سيسمح لزعماء 26 دولة أوروبية باتخاذ قرار لصالح بدء المفاوضات مع كييف، وسيتمكن الزعيم الهنغاري من القول إنه لم يصوت لصالحه.

وذكرت الصحيفة، أنه بعد حوالي ثلاث ساعات من توقف المناقشات بين زعماء الاتحاد الأوروبي حول انضمام أوكرانيا إلى الكتلة، اقترح شولتس على أوربان: "ربما من الأفضل، أن تأخذ القهوة وتشربها خارج القاعة".

وتؤكد الصحيفة أن استراتيجية شولتس أثارت الاستغراب والدهشة في بروكسل وخارجها، لأن أداء المستشار على المسرح الأوروبي منذ تعيينه في عام 2021 كان مخيبا للآمال حتى الآن. وأضافت الصحيفة أن النقاد لاحظوا افتقاره إلى مهارات التفاوض والتواصل التكتيكي مقارنة بالمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

ووفقا للصحيفة، فإن فكرة خروج زعيم إحدى دول الاتحاد الأوروبي من القاعة بهدف تحقيق الإجماع هي فكرة غير معتادة إلى حد كبير. وفي الواقع، لم يتمكن المسؤولون والدبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي في قمة يوم الخميس من تحديد ما إذا كانت خطوة شولتس قد استخدمت من قبل.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قال في وقت سابق إن أوربان لم يستخدم حق النقض (الفيتو) في قمة الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات بشأن عضوية الاتحاد مع أوكرانيا بسبب الموقف الحاسم الذي اتخذته الدول الأعضاء الـ 26 الأخرى في الاتحاد.

المصدر: نوفوستي