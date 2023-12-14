السفارة الروسية لدى برلين: نقدم المساعدة اللازمة للروسية المتهمة بالتخطيط لانقلاب في ألمانيا

أكدت السفارة الروسية لدى ألمانيا أن المسؤولين القنصليين على اتصال مع المواطنة الروسية المشتبه بها في قضية الإعداد لانقلاب في ألمانيا، ويقدمون المساعدة اللازمة في إطار صلاحياتهم.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية أنها "على علم بالتهم الموجهة للسيدة الروسية في قضية الإعداد لانقلاب في ألمانيا، وموظفو الوزارة على تواصل مع المتهمة".

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن "المسؤولين القنصليين على اتصال بالمشتبه بها ومحاميها ويقدمون المساعدة القنصلية اللازمة في إطار صلاحياتهم".

وقال مكتب المدعي العام الألماني، في وقت سابق، إنه "وجه اتهامات إلى 27 شخصا، من بينهم مواطن روسي، بتهمة التخطيط لانقلاب". وتم "توجيه التهم إلى مواطنة روسية في محكمة فرانكفورت".

وأعلمت السفارة الروسية أن "مكتب المدعي العام الألماني وجه اتهامات لمجموعة من الأشخاص، من بينهم مواطنة روسية اعتقلت في ديسمبر 2022".

وذكرت صحيفة "بيلد" أن "الشرطة في ألمانيا، أجرت عمليات تفتيش واسعة النطاق في ثماني ولايات لمؤيدي حركة رايخسبرغر المناهضة للحكومة، والتي يشتبه في تخطيطها لانقلاب ديسمبر من العام الماضي".

وفي ديسمبر 2022، أفاد مكتب المدعي العام الألماني باعتقال "25 شخصا للاشتباه في مشاركتهم في التخطيط لانقلاب بألمانيا، كما تم إجراء عمليات تفتيش في منازل وشقق 27 آخرين، ويجري التحقيق حاليا مع 69 مشتبها بهم، 27 منهم رهن الاحتجاز".

هذا وأكدت موسكو، في وقت سابق، أن التصريحات الألمانية حول اعتقال مواطنة روسية لمشاركتها في التحضير لانقلاب، استفزاز وجزء من خطاب "الروسوفوبيا".

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المصدر: RT + نوفوستي