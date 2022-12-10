 
مباشر

زاخاروفا: محاولة الانقلاب المزعومة في برلين "مسلسل درامي" من إخراج السياسيين الألمان

أخبار العالم

زاخاروفا: محاولة الانقلاب المزعومة في برلين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucgn

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه لا تتوفر مؤشرات فعلية تدل على وجود مخطط للانقلاب على السلطة في ألمانيا.

إقرأ المزيد
زاخاروفا توجه سؤالا مباشرا لبرلين يجب الإجابة عليه
زاخاروفا توجه سؤالا مباشرا لبرلين يجب الإجابة عليه

وأشارت زاخاروفا في منشور في صفحتها على "تلغرام: إلى أن ما حدث كان مجرد "مسلسل درامي" من إخراج السياسيين الألمان الذين يتغنون بالديموقراطية والليبرالية في بلادهم، ويدعمون في الوقت نفسه الانقلابات في الدول الأخرى كأوكرانيا، ويخشون حدوث السيناريو ذاته في بلادهم.

إقرأ المزيد
برلين: اعتقال مشتبه بهم في محاولة للإطاحة بالحكومة
برلين: اعتقال مشتبه بهم في محاولة للإطاحة بالحكومة

كما تساءلت زاخاروفا، عما إذا كان استيلاء المتطرفين اليمينيين على الهيئات الحكومية والتشريعية في ألمانيا، يعتبر محاولة انقلابية؟، وإذا كانت الإجابة نعم، فلماذا دعم ما لا يقل عن ثلاثة وزراء خارجية ألمان، بشكل مباشر وعلني، الانقلاب على الديمقراطية في أوكرانيا عام 2014؟.

المصدر: نوفوستي

 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء