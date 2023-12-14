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إسبانيا تجدد التأكيد على موقفها بخصوص الصحراء الغربية

أخبار العالم

إسبانيا تجدد التأكيد على موقفها بخصوص الصحراء الغربية
AFP
إسبانيا
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جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الخميس بالرباط، التأكيد على موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية.

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وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية خلال مؤتمر صحفي مشترك بالرباط عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "أن موقف إسبانيا المتعلق بقضية الصحراء لم يتغير وهو الموقف الذي سبق التعبير عنه في الإعلان المشترك الذي تمت المصادقة عليه في 7 أبريل 2022 والإعلان الذي توج الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا المنعقد في فبراير 2023".

يذكر أن الإعلان المشترك المصادق عليه في 7 أبريل 2022 خلال اللقاء بين صاحب الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وينص الإعلان على أن "إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم تقديمها سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع".

المصدر: وكالة الأنباء المغربية

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