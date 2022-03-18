المغرب يشيد بـ"مواقف إيجابية" لإسبانيا حول الحكم الذاتي في الصحراء

أشادت وزارة الخارجية المغربية بـ"المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة" لإسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تثمن عاليا" هذه المواقف التي "تضمنتها الرسالة التي وجهها" رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس.

وأعلن الديوان الملكي قبيل ذلك أن سانشيز أعرب في هذه الرسالة "أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

ونقل بيان الديوان الملكي عن سانشيز تأكيده أن "هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم ... والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب".

واعتبرت الخارجية المغربية أن "العبارات الواردة في هذه الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية".

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو عام على اندلاع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة "البوليساريو" المطالبة باستقلال الصحراء إبراهيم غالي للعلاج، ما أثار سخط الرباط التي أكدت أنه دخل إسبانيا آتيا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة" وطالبت "بتحقيق شفاف".

المصدر: "أ ف ب"