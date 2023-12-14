الخارجية الرومانية تستدعي السفير الروسي بعد سقوط طائرة مسيرة مجهولة على أراضيها

استدعت الخارجية الرومانية السفير الروسي في بوخارست فاليري كوزمين بعد سقوط وتحطم طائرة مسيرة مجهولة بالقرب من قرية غريندو الرومانية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الرومانية أنها "تحتج بشدة على الحادث إثر سقوط وتحطم طائرة مسيرة استخدمت لمهاجمة البنية التحتية للموانئ الأوكرانية".

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية، الخميس، أن تحطم الطائرة المسيرة أحدث حفرة في مقاطعة تولسيا، على بعد 8 كلم من الحدود الأوكرانية، وحذرت من أنها أبلغت حلفاء الناتو بالوضع.

وأبلغت وزارة الدفاع الرومانية في وقت سابق، أكثر من مرة عن العثور على شظايا طائرات مسيرة مماثلة لتلك التي تستخدمها روسيا.

ونقلت بوخارست المعلومات حول الحادث لحلفاء الناتو.

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من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف ليس لديه ما يؤكد أن الهجوم الروسي بطائرة مسيرة كان "متعمدا".

وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق للناتو على حدودها الغربية، وبرر الحلف هذه التحركات بأنها تهدف لزيادة الجاهزية لاحتواء اعتداء روسي محتمل.

بدورها أعربت موسكو مرارا عن قلقها من تزايد حشود قوات الحلف في أوروبا.

وأكد الكرملين أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تغفل عن الأعمال التي تشكل خطرا على مصالحها وأمنها.

المصدر: نوفوستي