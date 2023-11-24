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إستونيا تشيد حواجز خرسانية على حدودها مع روسيا استعدادا لإغلاق محتمل لحدودها

أخبار العالم

إستونيا تشيد حواجز خرسانية على حدودها مع روسيا استعدادا لإغلاق محتمل لحدودها
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قامت السلطات الإستونية بتركيب حواجز خرسانية إضافية، تعرف باسم "أسنان التنين"، على الحدود مع روسيا، استعدادا لإغلاق محتمل للحدود مع روسيا.

وذكرت إذاعة "إي آر آر" الحكومية، اليوم الجمعة، 
أن الأعمدة الخرسانية الأولى تم وضعها على الجسر الحدودي في نارفا يوم 16 نوفمبر بعد وصول 19 مواطنا من الصومال وسوريا إلى الحدود الإستونية من روسيا وحاولوا دخول البلاد بطريقة غير قانونية عبر معبر نارفا الحدودي.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول في شرطة الحدود الإستونية، قوله: "نحن نستعد لاحتمال إغلاق نقطة التفتيش الحدودية في نارفا. في الأسبوع الماضي قمنا بتركيب حواجز هناك، وفي المستقبل القريب سنعزز حماية معبر نارفا الحدودي من خلال تركيب حواجز خرسانية إضافية".

المصدر: نوفوستي

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