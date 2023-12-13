وزارة الداخلية الروسية تدرج كيريل بودانوف على قائمة المطلوبين

أدرجت وزارة الداخلية الروسية رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، على قائمة المطلوبين.

ونقلت وكالة "تاس" عن قاعدة بيانات البحث التابعة للوزارة، أن "كيريل ألكسييفيتش بودانوف مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي".

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وفي وقت سابق، وجهت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية اتهامات بالإرهاب إلى رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف وقيادة القوات البحرية والجوية، على خلفية الهجمات بالطائرات المسيرة على مناطق روسية.

وقال المكتب الصحافي للجنة التحقيقات الروسية، في بيان: "تم توجيه اتهامات غيابية ... ضد رئيس جهاز المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، وقائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية نيكولاي أوليشوك، وقائد القوات البحرية".

ووفقا للجنة التحقيق شارك ممثلو القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا في أكثر من 100 غارة جوية باستخدام طائرات مسيرة على داخل الأراضي الروسية، في موسكو وشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وروستوف وبيلغورود ومناطق بريانسك وعدد من المناطق الأخرى.

وأضافت لجنة التحقيق أن من المقرر في المستقبل القريب وضعهم على قائمة المطلوبين واختيار إجراء وقائي على شكل اعتقال غيابي.

واتخذت لجنة التحقيقات هذه الإجراءات بعد جمع أدلة كافية على تورط القيادة العسكرية العليا الأوكرانية في تنظيم وتنفيذ أكثر من 100 غارة جوية باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف ومنشآت مدنية داخل الأراضي الروسية في الفترة من أبريل 2022 إلى سبتمبر 2023.

المصدر: RT