قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على اتهام كييف روسيا بالضلوع في تسميم زوجة رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، بأن مثل هذه الاتهامات صارت اعتيادية.

وأضاف بيسكوف: "صار من المعتاد أن تتهم كييف روسيا بكل شيء، فهم يلومون روسيا على وجودها من أصله".

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وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت يوم أمس الثلاثاء بأن ماريانا بودانوفا تسممت بمعادن ثقيلة وهي الآن في المستشفى للعلاج.

أكد متحدث إدارة الاستخبارات الأوكرانية لاحقا تسمم بودانوفا، فيما قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية فاليري كوندراتيوك إنها تسممت بالزرنيخ والزئبق.

وحسب وسائل إعلام أوكرانية تم تشخيص إصابة عدد من موظفي إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية بالتسمم، لكن بودانوف نفسه لم يتبين أنه مسموم، وهو بصحة جيدة.

وكان المساعد السابق لنائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن بريان قد قال في وقت سابق إن رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف يشكل تهديدا حقيقيا لفلاديمير زيلينسكي، ويمكنه أن يقود مؤامرة من الجنرالات ضده من أجل صنع السلام مع روسيا.

المصدر: نوفوستي