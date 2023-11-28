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وسائل إعلام: زوجة رئيس الاستخبارات الأوكرانية تتعرض للتسمم بمعادن ثقيلة

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وسائل إعلام: زوجة رئيس الاستخبارات الأوكرانية تتعرض للتسمم بمعادن ثقيلة
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ماريانا بودانوفا (صورة أرشيفية)
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تعرضت ماريانا بودانوفا زوجة رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف إلى التسمم بالمعادن الثقيلة، وهي تخضع الآن للعلاج بالمستشفى.

جاء ذلك فيما أفادت به صحيفة "بابل" الأوكرانية، نقلا عن مصدر في الاستخبارات الأوكرانية، حيث تابعت الرسالة المنشورة على الموقع الإلكتروني للصحيفة أن "زوجة رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية ماريانا بودانوفا أصيبت بالتسمم بالمعادن الثقيلة، وهي الآن في المستشفى".

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وبحسب مصادر في الاستخبارات، فإن زوجة بودانوف دخلت المستشفى بعد تدهور مستمر في صحتها، وهي الآن تكمل مسار العلاج، حيث نقلت الصحيفة أن تلك المواد (المعادن الثقيلة – المحرر) "لا تستخدم بأي حال من الأحوال في الحياة اليومية أو في الشؤون العسكرية. وقد يشير وجودها إلى محاولة متعمدة لتسميم شخص معين".

المصدر: نوفوستي

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