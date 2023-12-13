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بيسكوف: ما من دولة ثبتت في وجه هذه الصدمة من العقوبات مثل روسيا وعبرت إلى رحاب النمو

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بيسكوف: ما من دولة ثبتت في وجه هذه الصدمة من العقوبات مثل روسيا وعبرت إلى رحاب النمو
Globallookpress
موقع تشييد أحد الأبنية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ما من دولة تمكنت من الثبات أمام صدمة من العقوبات كتلك التي تلقتها روسيا مشيرا إلى أن انها لم تتجاوزها وحسب وإنما هي تعبر إلى مسار النمو.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "أليس هذا إثباتا لفعالية الدولة؟ نعم إنها كذلك ومن نواح عديدة".

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وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنّ الدولة يجب أن تكون طموحة وتحدّد دائما المهام التي لم تتحقق بعد، مثلما تفعل روسيا.

وأضاف أن روسيا الاتحادية لا تزال تواجه العديد من المهام، لكن الشيء الرئيسي هو أن الجميع على استعداد لمواصلة إنجازها.

وقد أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات الغربية، وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يبطئ عملية التنمية الاقتصادية في روسيا.

وقال بوتين في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار "روسيا تنادي" المنعقد في موسكو يوم 7 ديسمبر الجاري: "يجب علينا أن نتطلع ونتحرك إلى الأمام، وأن نعمل على جبهة واسعة، أولا وقبل كل شيء في مجال التعليم، الذي يصبح عاملا من عوامل النمو الاقتصادي نفسه. ويجب علينا أن نفعل ذلك مع من يريدون العمل بهذه الطريقة بأسلوب عصري وحضاري.. لا أحد يستطيع أن يوقف أو يبطئ تطورنا".

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وفي نفس اليوم، قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل، إن الغرب يعترف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. وأشارت في مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية: "اعترف الكثيرون بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، وأنها لم تحقق النتائج المتوقعة منها".

وهو ما يتماشى مع ما صرّح به رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بأن العقوبات المفروضة على روسيا "لا تجدي نفعا"، مشيرا إلى أن هذا الاستنتاج "يعتبر من المحرمات في أعلى هيئات الاتحاد الأوروبي".

المصدر: تاس + نوفوستي + RT

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