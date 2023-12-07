وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: الغرب يدرك أن العقوبات ضد روسيا غير مجدية

قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل، إن الغرب يعترف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت كنايسل خلال مقابلة مع قناة بي بي سي البريطانية،: اعترف الكثيرون بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، وأنها لم تحقق النتائج المتوقعة منها.

وعبرت كنايسل عن دهشتها لأن روسيا تواصل تعاملها مع دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الخطاب الأوروبي المعادي السائد. وأضافت: إذا راقبنا ما يتحدث عنه جميع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، هم يطالبون بتغيير النظام في روسيا، فكيف يمكن لروسيا بعد هذا كله التفاوض مع أشخاص يريدون لها أن تنهار وتتدمر؟".

إقرأ المزيد

وقد أكدت روسيا في أكثر من مناسبة أنها سوف تتكيف مع ضغوط العقوبات التي يمارسها الغرب منذ عدة سنوات.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب لا يملك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل العقوبات.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى يعتمدها الغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: ريا نوفوستي